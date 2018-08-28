Выкуп автомобилей любых в любом состоянии в кратчайшие сроки

Мы осуществляем выкуп автомобилей любых брендов и моделей, при котором приоритетным является выплата его реальной рыночной стоимости. Данное условие строго соблюдается нами всегда, во всех сделках по выкупу транспорта. При этом цена выкупаемого автомобиля нами всегда рассчитывается именно на текущий момент. В каком бы не находился состоянии выкупаемый автомобиль за него будут выплачены «полные», соответствующее данному состоянию деньги. Таким образом осуществляемый нами выкуп авто сегодня не только максимально комфортный, но и максимально выгодный. Выкупается нами транспорт новый, в том числе и «кредитный», с пробегом, после ДТП, битый, не на ходу и неисправный. Выкупаются машины стандартные, премиум класса, элитные и раритетные. Кроме легкового транспорта мы осуществляем выкуп любой другой техники – предлагайте. Мы предпочитаем выкупать автомобили всегда по «срочной» схеме, так как выгодно это не только владельцам транспорта, но и нам. Все что требуется для быстрого оформления сделки по выкупу автомобилей на выезде у наших специалистов всегда «под рукой». В ситуациях, когда автомобили «не на ходу» мы вывозим их бесплатно своим эвакуатором.

При расчете цены на выкупаемый авто учитываем и его дополнительную ценность

Технически процедура выкупа авто нами довольно проста и за долгие годы отработана, «отточена» нами до мелочей. Предварительно узнать цену выкупа на предлагаемый вами автомобиль вы можете воспользовавшись формой заявки. Связываетесь с нами по телефону или через контакты указанные на сайте. Заявки к нам можно отправлять круглосуточно. Для расчета точной суммы которую мы можем выплатить вам за выкуп авто нашему специалисту потребуются сведения: марка и модель транспорта, объем и тип ДВС, КПП, модификация авто и какой на нем тюнинг, сведения о повреждениях и пробеге.

Также мы всегда платим при выкупе авто больше если у него имеется так называемая дополнительная ценность.

Это оборудование в виде регистраторов, систем мультимедийных, эксклюзивных тюнинговых деталей, системы газовой последнего поколения, запасного комплекта резины. Так что подготовьтесь, внесите все это в заявку или озвучьте при консультации нашему специалисту. Все это будет зафиксировано, учтено при расчете окончательной цены на ваш выкупаемый автомобиль, которая и будет вам озвучена в течение 5-10 минут. Собственно после этого можно переходить к процедуре выкупа транспорта.

У нас процедура выкупа транспорта максимально быстрая, прозрачная и безопасная

Осмотр автомобиля при его выкупе осуществляется или у нас или на выезде в месте нахождения транспорта (ДТП, гараж, стоянка и прочее). На процедуру оценки автомобиля при его выкупе, которая нами осуществляется бесплатно, требуется порядка 15-30 минут.

Оценка автомобиля даже на месте ДТП

Довольно часто сегодня мы оцениваем, оформляем и забираем транспорт прямо с мест ДТП. Услуга автовыкуп после ДТП сейчас очень востребована. Поэтому по специально разработанной нами системе для комфортного обслуживания в таких случаях мы бесплатно предоставляем такси владельцу, который нам продал автомобиль прямо с места ДТП. После оценки автомобиля оформляются документы и теперь уже бывшему владельцу транспорта выдаются деньги удобным для него способом. На оформление документов при выкупе автомобиля уходит порядка 2-х часов.

Юридическая чистота сделок

Мы гарантируем при выкупе нами транспорта полную юридическую чистоту. Соответственно занимаются у нас оформлением сделки только опытные специалисты многие годы проводящие такие сделки. Срочный автовыкуп у нас происходит не только быстро, но и максимально прозрачно что позволяет стопроцентно избежать каких-либо проблем после выкупа авто в дальнейшем.

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